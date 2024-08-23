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Spor

Joe Worrall'ın yeni takımı belli oldu

Burnley, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 00:43 - Güncelleme:
Joe Worrall'ın yeni takımı belli oldu
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz stoper Joe Worrall'ın yeni takımı belli oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, 27 yaşındaki stoperi Nottingham Forest'tan transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest'tan tecrübeli stoper Joe Worrall'ı açıklanmayan bir ücret karşılığında transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burnley'e hoş geldin, Joe." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Nottingam Forest'tan kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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