Joel Embiid, Boston Celtics serisinde oynamayabilir

Philadelphia 76ers süperstari Joel Embiid'in, Boston Celtics'e karşı playoff ikinci tur serisinin 1. maçında oynama durumunun "şüpheli" olduğu belirtildi.

Sixers koçu Doc Rivers, sağ dizindeki burkulma ile uğraşan Embiid'in bu gece oynanacak 1. maçta oynama durumu konusunda şu şekilde konuştu.

"Yeni bir şey yok. Açıkçası doktorlar ona bakmıştı ve sonrasında hiçbir şey yapmamıştı. Lakin muhtemelen en azından 1. maç için oynama durumuna şüpheli derdim. Göreceğiz."

Embiid, 76ers'ın Brooklyn Nets'i süpürdüğü ilk turun 4. maçını kaçırmış, o zamandan şimdiye dinlenmek için 11 günlük bir zaman dilimi olmuştu.