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Spor

Joel Embiid, Philadelphia'yı galibiyete taşıdı

Philadelphia 76ers'ın Cleveland Cavaliers'ı 112-108 mağlup ettiği maçta, Joel Embiid 44 sayı, 17 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı oldu.

4 Nisan 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:05
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın iki iddialı ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 112-108 mağlup etti.

48 galibiyetle play-off'a kalmayı önceden garantileyen Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid 44 sayı, 17 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı olurken, James Harden 21 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaptı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 7 dakika süre bulduğu karşılaşmada sayı üretemezken, 1'er ribaunt ve top çalma kaydetti.

Bu sezon 36. kez kaybeden konferans 7'ncisi Cavaliers'ta Darius Garland 23 sayı, Caris LeVert 18 sayı ve 7 asist, Lamar Stevens 18 sayı, Lauri Markkanen 16 sayı ve 7 ribaunt, 7 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 3 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalmayla oynadı.

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