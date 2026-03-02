İSTANBUL 13°C / 4°C
  Joel Embiid'den Philadelphia 76ers'a kötü haber
Spor

Joel Embiid'den Philadelphia 76ers'a kötü haber

NBA Doğu Konferansı Ligi ekibi Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, sağ oblik kasında yaşadığı zorlanma nedeniyle en az 3 maç parkelerden uzak kalacak.

2 Mart 2026 Pazartesi 14:22
Joel Embiid'den Philadelphia 76ers'a kötü haber
ABONE OL

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sağ oblik kasında (karın yan bölgesi) zorlanma yaşadı ve en az üç maç sahalardan uzak kalacak.

PHLY Sports'tan Derek Bodner'ın haberine göre Embiid, Miami Heat karşısında perşembe günü oynanan maçta sakatlandı. Görünür şekilde rahatsız olmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan yıldız pivot, karşılaşmanın kritik anında attığı isabetle galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon yalnızca 33 maçta forma giyebilen Embiid, yıl boyunca diz problemleri nedeniyle sık sık kenarda kaldı. 76ers yönetimi, yıldız oyuncunun sağlığını dikkatle yöneterek playofflara hazır olmasını hedefliyor.

