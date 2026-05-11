Joel Embiid'den veda sinyali! ''Gelecek sezon burada olacak mıyım bilmiyorum''

Yıldız oyuncu Joel Embiid, Philadelphia 76ers'ın 2026 NBA Playoffları'na ikinci turda veda etmesinin ardından yaptığı açıklamalarla geleceğine dair soru işaretleri yarattı.

Sixers, pazar gecesi oynanan Doğu Konferansı yarı finali dördüncü maçında New York Knicks'e 144-114 mağlup olarak seriyi 4-0 kaybetti ve sezonu süpürülerek kapattı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Embiid, kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu hâlâ kazanamamış olmanın yarattığı hayal kırıklığını gizlemedi.

"Ben herkesten daha fazla kazanmak istiyorum. Kaybetmek berbat bir his," diyen yıldız pivot, "Henüz hiçbir şey kazanamadım ve bu gerçekten can yakıyor. Ama eve gidip oğlumu büyütmek, kızımı büyütmek, eşimin gözlerinin içine bakıp iyi bir insan olduğumu bilmek... Asıl önemli olan şey bu" ifadelerini kullandı.

Embiid, açıklamalarının devamında Philadelphia'daki geleceğinin garanti olmadığını da ima etti.

"Burada kimlerin olacağını bilmiyorum. Hatta ben burada olacak mıyım onu bile bilmiyorum. Ne olacaksa olur," diyen Embiid, "Ama kendi adıma tekrar eski halime dönme konusunda heyecanlıyım," sözleriyle dikkat çekti.

2025-26 sezonunda sakatlık problemleri yaşayan Embiid, normal sezonda yalnızca 38 maçta forma giyebildi. Play-offlarda ise altı karşılaşmada görev alan yıldız isim, Philadelphia'nın play-off sürecinde maç başına 24 sayı ve 7.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

2014 NBA Draftı'nda Sixers tarafından seçilen Embiid, kariyerinin tamamını Philadelphia formasıyla geçirdi.