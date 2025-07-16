Johan Bakayoko'nun yeni adresi Leipzig

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, yeni transferini resmen açıkladı.

RB Leipzig, PSV Eindhoven'ın genç yıldızı Johan Bakayoko'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Alman ekibi, bu transfer için Hollanda ekibine 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

LEVERKUSEN'IN ELİNDEN ALDILAR

Kırmızı-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in anlaşma sağladığı Johan Bakayoko için devreye girdi ve oyuncuyu transfer etti.

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.