Johan Elmander derbiyi tribünden izledi
Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.
- İHA
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda tribünden takip etti.
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