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Johan Elmander derbiyi tribünden izledi

Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda tribünden takip etti. 

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