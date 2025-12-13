John Cena son kez ringe çıkıyor

Uzun yıllar WWE'de boy gösteren ünlü Amerikan güreşçisi John Cena, emeklilik kararı aldı. Efsane isim, çıkacağı son karşılaşmanın ardınden organizasyondan emekli olacak.

SON MAÇINA ÇIKIYOR

Avusturyalı güreşçi Gunther, Washington DC'deki Capital One Arena'da tıklım tıklım dolu bir seyirci önünde John Cena ile karşı karşıya gelecek. 48 yaşındaki Cena, bu maçın ardından emekliye ayrılacak.

23 yıllık profesyonel kariyerinin sonuna gelen John Cena, bu süre zarfında tam 17 kez dünya ağırsiklet şampiyonu olmuştu.