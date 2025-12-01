İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

John Duran: Keşke 10 dakika daha olsaydı

Jhon Duran, derbinin ardından değerlendirmelerde bulunarak takımın ortaya koyduğu mücadelenin önemine dikkat çekti.

1 Aralık 2025 Pazartesi 22:59
John Duran: Keşke 10 dakika daha olsaydı
Fenerbahçe'ye, Galatasaray karşısında beraberlik golünü kaydeden Jhon Duran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN KAHRAMAN DEĞİLİM!"

Duran, "kahraman" söylemlerine şu sözlerle karşılık, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

"BÜTÜN TAKIM OLARAK DÜŞÜNDÜK"

"Biraz daha süre olsaydı kazanabilir miydiniz?" sorusuna Duran, şu cevabı verdi:

"Bence evet. Biz bütün takım olarak bunu düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak..."

