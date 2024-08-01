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Spor

John Lundstram: Sabırsızlanıyorum

Trabzonspor'da John Lundstram, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u sahasında 1-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

1 Ağustos 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
John Lundstram: Sabırsızlanıyorum
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Trabzonspor'un Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladığı maçın ardından, Bordo-Mavililer'in İngiliz futbolcusu John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Tur için çok mutlu olduğunu söyleyen Lundstram, "Çok mutluyuz, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Her şey beni çok mutlu ediyor. Oynadığım her süre takıma daha da alışıyorum, takıma daha fazla yerleştiğimi düşünüyorum." dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Akyazı'da oynayacakları lig maçı için sabırsızlandıklarını söyleyen İngiliz futbolcu, "Çok iyiydi, çok iyi atmosfer vardı. Bütün şehrin arkamızda olduğu lig maçı için heyecanlanıyorum. Çok mutluyum taraftarımızın önünde oynamaktan ve o lig maçı için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kendi performansıyla ilgili de konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Büyük bir kulüpte işler böyle işler. Her pozisyonda kaliteli oyuncular vardır. Bizim takımda da böyle. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendi performansımdan memnunum, bu şekilde devam etmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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