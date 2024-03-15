Jonas Svensson'a Norveç'ten teklif geldi

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jonas Svensson ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında siyah beyazlılara gelen Svensson için ülkesi Norveç'ten teklifler geldiği bildirildi.

AYRILMAYA SICAK

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncunun, yine de gelecek önerileri dinleyeceği bildirildi.

BÜYÜKLERDEN BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYOR

Deneyimli oyuncu, ülkesine geri dönmeden önce fırsat gelmesi halinde Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde görev almayı istiyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.