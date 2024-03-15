İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2166
  • EURO
    35,142
  • ALTIN
    2245.72
  • BIST100
    8892.58
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jonas Svensson'a Norveç'ten teklif geldi
Spor

Jonas Svensson'a Norveç'ten teklif geldi

Ara transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan ancak işler umduğu gibi gitmeyen Jonas Svensson'a ülkesi Norveç'ten teklifler geldi.

Fanatik15 Mart 2024 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Jonas Svensson'a Norveç'ten teklif geldi
ABONE OL

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jonas Svensson ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında siyah beyazlılara gelen Svensson için ülkesi Norveç'ten teklifler geldiği bildirildi.

AYRILMAYA SICAK

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncunun, yine de gelecek önerileri dinleyeceği bildirildi.

BÜYÜKLERDEN BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYOR

Deneyimli oyuncu, ülkesine geri dönmeden önce fırsat gelmesi halinde Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde görev almayı istiyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.