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  • Jonathan David için ortalık karıştı! Transferde Fenerbahçe'ye 3 dev rakip
Spor

Jonathan David için ortalık karıştı! Transferde Fenerbahçe'ye 3 dev rakip

Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip sezon sonunda Fransız ekibi Lille ile sözleşme yenilemeyecek olan Jonathan David için devreye girdi. Ancak Avrupa'nın önemli kulüpleri Fenerbahçe'nin transferdeki rakipleri oldu. İşte Jonathan David için son durum...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Jonathan David için ortalık karıştı! Transferde Fenerbahçe'ye 3 dev rakip
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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya şimdiden başladı.

Sarı-Lacivertlilerin dünyaca tanınan bir santrfor transfer etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin liste başında iki isim var: Dusan Vlahovic ve Jonathan David.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Lille ile sözleşmesini yenilemeyeceğini defalarca tekrarlayan Jonathan David'in Fransız kulübünden ayrılma ihtimali çok yüksek. Sezonun sonunda serbest kalacak Kanadalı oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra, Serie A kulüpleri de devreye girdi.

TRANSFERDE 3 DEV RAKİP

SportItalia'nın haberine göre Serie A kulüpleri Inter ve Juventus, David ile yakından ilgileniyor.

Bu kulüplerin yanı sıra, Napoli de David transferi için nabız yoklayan kulüplerden bir tanesi haline geldi.

Hücum hattına yıldız bir oyuncu kazandırmak isteyen Güney İtalya ekibi, bonservis bedeli ödemeyeceği için Kanadalı oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

NAPOLI'NİN TEK SEÇENEĞİ DAVID DEĞİL

Bununla birlikte, Napoli'ni radarında sadece Jonathan David yok. Liverpool'un yıldız forveti Darwin Nunez de İtalyan kulübünün listesinde yer alıyor. Öte yandan Napoli, Serie A'dan Udinese'li Lorenzo Lucca ve Parma'dan Ange-Yoan Bonny gibi alternatif isimleri de takip ediyor.

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