1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
  • Jonathan David için sürpriz iddia: Süper Lig en güçlü senaryo
Spor

Jonathan David için sürpriz iddia: Süper Lig en güçlü senaryo

Juventus'ta forma giyen Kanadalı futbolcu Jonathan David için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ekibi golcü oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakarken David'in geleceği için en güçlü senaryolardan birinin Türkiye olduğu ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Jonathan David için sürpriz iddia: Süper Lig en güçlü senaryo
Juventus forması giyen Jonathan David hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Juventus yönetimi, oyuncunun olası ayrılığına sıcak baksa da yüksek maaş yükü transfer sürecini zorlaştırıyor.

Habere göre, David'in geleceği için en güçlü senaryolardan biri Türkiye olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in olası ayrılığına bağlı olarak devreye girebileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de yeni sezon öncesi birinci santrfor arayışı kapsamında oyuncuyu gündemine aldığı aktarıldı.

Fransız ekipleri Olympique Lyonnais ve Olympique de Marseille ile de adı anılan David'in, mevcut mali şartlar nedeniyle Ligue 1'e dönüşünün kolay olmadığı ifade ediliyor.

