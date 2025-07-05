Jonathan David, Juventus'a transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, hücum hattına güç kattı.
Juventus, Fransa ekibi Lille'den ayrılan bonservisi elinde bulunan Kanadalı forvet Jonathan David'i kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Jonathan David'in Juventus transferi resmileşti. 2y yaşındaki forvet, Juventus ile 30 Haziran 2030'a kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attı .
PERFORMANSI
Süper Lig devlerinin de ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 maça çıkarken 25 gol, 12 asistlik katkıda bulundu.İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, hücum hattına güç kattı.
Juventus, Fransa ekibi Lille'den ayrılan bonservisi elinde bulunan Kanadalı forvet Jonathan David'i kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Jonathan David'in Juventus transferi resmileşti. 2y yaşındaki forvet, Juventus ile 30 Haziran 2030'a kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attı .
PERFORMANSI
Süper Lig devlerinin de ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 maça çıkarken 25 gol, 12 asistlik katkıda bulundu.