Jonathan David kararını veriyor

Lille'de 2020-21 Ligue 1 şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Jonathan David, kulübe sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal mesajla veda etti.

25 yaşındaki Kanadalı forvetin, önümüzdeki 2-3 hafta içinde yeni kulübünü açıklaması bekleniyor. Menajeri, Serie A lideri Napoli ile görüşmeler yapıldığını doğrularken; Milan, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Juventus ve Liverpool'un da yıldız oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

Kanada Milli Takımı'nın kaptan adaylarından olan David'in, yazın Altın Kupa'da forma giyip giymeyeceği transfer kararına bağlı olacak.