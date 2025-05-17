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Spor

Jonathan David kararını veriyor

Lille'deki başarılı kariyerine veda eden Jonathan David, transfer kararını önümüzdeki haftalarda açıklayacak. Napoli ile temaslar sürerken; Milan, Arsenal, Chelsea ve Barcelona gibi dev kulüpler yarışta.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Jonathan David kararını veriyor
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Lille'de 2020-21 Ligue 1 şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Jonathan David, kulübe sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal mesajla veda etti.

25 yaşındaki Kanadalı forvetin, önümüzdeki 2-3 hafta içinde yeni kulübünü açıklaması bekleniyor. Menajeri, Serie A lideri Napoli ile görüşmeler yapıldığını doğrularken; Milan, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Juventus ve Liverpool'un da yıldız oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

Kanada Milli Takımı'nın kaptan adaylarından olan David'in, yazın Altın Kupa'da forma giyip giymeyeceği transfer kararına bağlı olacak.

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