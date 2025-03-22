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Spor

Jonathan David: La Liga'da oynamak istiyorum

Lille'in Kanadalı forveti Jonathan David, gelecek yıllarda La Liga'da forma giymek istediğini açıkladı.

Dış Basın 22 Mart 2025 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
Jonathan David: La Liga'da oynamak istiyorum
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Kanadalı golcü Jonathan David, gelecek sezon La Liga'da oynamak istediğini bir kez daha dile getirdi. Lille forveti, uzun süredir geleceğiyle ilgili bir sinyal bekliyor ve sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kala, büyük bir takıma transfer olmanın zamanının geldiğine inanıyor.

David, Kanada milli takımında verdiği röportajlarda, mevcut durumunu ve geleceğe dair beklentilerini açıkça ifade etti. Kanadalı forvet, "Premier Lig diğer liglerden çok daha hızlı ve fiziksel, ancak ben birçok La Liga maçını izleyerek büyüdüm. Bu benim en sevdiğim lig ve bir gün orada oynamak istiyorum," dedi.

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