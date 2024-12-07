İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jonathan David, Lille'i zafere taşıdı
Spor

Jonathan David, Lille'i zafere taşıdı

Fransa Ligue 1'in 14. hafta karşılaşmasında Lille, Brest'i konuk etti. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

7 Aralık 2024 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
Jonathan David, Lille'i zafere taşıdı
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 14. hafta karşılaşmasında Lille, Brest'i konuk etti. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 7'de penaltıdan ve 69'da Jonathan David ile 44'te Hakon Haraldsson kaydetti. Haraldsson'un golünde de gol pasını veren isim Jonathan David oldu. Brest'in tek golünü ise 48'de Ludovic Ajorque attı.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 26'ya yükseltti. Brest 16 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Marsilya deplasmanına gidecek. Brest, Nantes'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.