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Spor

Jonathan David: Tribünleri umursamadım

Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
Jonathan David: Tribünleri umursamadım
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Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maç olduğunu söyleyen David, "Tamamen çılgın bir maçtı. Birkaç korku dolu ana rağmen oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. Maç boyunca sağlamdık. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik. Sonunda biraz da şanssızlıkla golü yedik. Maçı 90 dakika içinde tamamlamak isterdik. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Daha sezonun başındayız, henüz tam olarak hazır değildik ve 120 dakika oynadık." dedi.

Penaltı anını değerlendiren David, "Benim hedefim ne? Hafta boyunca antrenman yapıyorum. En önemli şey topla iyi temas kurmak. O anlarda her şey mümkün. Topa konsantre oldum. Tribünlere hiç aldırış etmedim." sözlerini sarf etti.

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