Jonathan David'in yeni adresi İtalyan devi

Lille'in Gent'ten 27 milyon euroya transfer ettiği Jonathan David, 5 sezonun ardından bedelsiz olarak sezon sonu takımdan ayrılacak.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerin yanı sıra Fenerbahçe de yıldız golcü ile ilgileniyor.

İtalyan basını, Jonathan David'in yeni takımını açıkladı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Inter, Jonathan David'e imza attırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

İtalyan devi, Kanadalı yıldıza yıllık 5 milyon euro teklif etti.

Habere göre 25 yaşındaki oyuncu Inter'in teklifine sıcak bakıyor.

Jonathan David kısa süre içerisinde Inter'e imza atabilir.