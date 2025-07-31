İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5948
  • EURO
    46,5471
  • ALTIN
    4313.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jonathan Kuminga'dan Golden State Warriors'ın teklifine ret
Spor

Jonathan Kuminga'dan Golden State Warriors'ın teklifine ret

Başarılı forvet oyuncusu Jonathan Kuminga, Golden State Warriors'ın sunduğu 2 yıllık 45 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Jonathan Kuminga'dan Golden State Warriors'ın teklifine ret
ABONE OL

Golden State Warriors'ın sınırlı serbest oyuncusu Jonathan Kuminga, kulübün sunduğu 2 yıl, 45 milyon dolarlık sözleşme teklifini geri çevirdi.

ESPN'den Shams Charania ve Anthony Slater'ın haberine göre, Kuminga'nın teklifi reddetmesinin ana nedeni ikinci yıl için öngörülen takım opsiyonu ve takas edilemezlik maddesinin çıkarılması oldu.

2021 NBA Draftı'nda 7. sıradan seçilen forvet oyuncusu, menajeriyle birlikte sign-and-trade (imzala ve takas et) seçeneklerini araştırdı. Sacramento Kings ve Phoenix Suns ile yaklaşık 90 milyon dolarlık dört yıllık anlaşmalar üzerine ciddi görüşmeler yapıldığı bildirildi. Bu teklifler arasında en yüksek maaşı Phoenix'in sunduğu belirtildi.

Ancak Warriors yönetimi, Kings ve Suns'ın sunduğu teklifleri yetersiz bularak bu kulüplerle yapılan takas görüşmelerini tamamen durdurmayı planlıyor.

Başantrenör Steve Kerr'ün Kuminga'ya düzenli ve yüksek süreler vermeyeceğini açıkça belirtmesi de oyuncunun başka bir takımda oynamaya olan ilgisini artırıyor.

Kuminga, Golden State'in 7.9 milyon dolarlık bir yıllık nitelikli teklifini 1 Ekim'e kadar kabul edebilir.

22 yaşındaki oyuncu, NBA'in G League Ignite takımı çıkışlı. Bay Area'daki dört yıllık kariyerinde istikrarsız süreler alsa da zaman zaman büyük potansiyel sergiledi. Geçtiğimiz sezon 47 maçta 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

  • teklif
  • Jonathan Kuminga

ÖNERİLEN VİDEO

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.