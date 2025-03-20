Jonathan Moss: Jose Mourinho keşke Premier Lig'de olsa

Son haftalarda alınan sonuçlardan sonra tartışma haline gelen ve özellikle hakemler hakkında sert açıklamalara imza atan Jose Mourinho, başta İngiltere olmak üzere Avrupa medyası tarafından yakından takip ediliyor. Portekizli hocanın Türk futbolunun yapısıyla ilgili yaptığı eleştirileri TV programlarında ve gazetelerinde işleyen İngiliz medyasında çarpıcı bir röportaj yapıldı. Bir dönem Premier Lig'e damga vuran hakemlerden olan Jonathan Moss, F.Bahçe'nin teknik direktörünün Ada futboluna yakışacağını söyledi.

EN ÇOK ZORLAYAN HOCAYDI

Jonathan Moss'un ifadeleri şöyle: "Teknik Direktör Jose Mourinho ile aşk ve nefret dolu bir ilişki yaşadım. Kendisi tam bir baş belasıydı, en zor teknik direktördü diyebilirim. Onu üç kez oyundan attım. Fakat Jose Mourinho'nun her zaman harika bir menajer olduğunu düşündüm. Ligimizde görmek isteyeceğimiz bir antrenör. Ama karakteri açısından zaman zaman bu zorlayıcı olabilirdi. Fakat aynı zamanda arkadaşça ve nazik davranan bir kişidir. Anthony Taylor ile finale gittiğimde otoparka gelip eski dostumuzmuş gibi sarılıp selamladı.

BANA 'BORCUN VAR' DEDİ

Onu yerine oturtmak zorunda kaldığım çok zaman oldu. Bir maçta sonra Jose'ye, 'Televizyonda hakemler hakkında asla iyi bir şey söylemiyorsun' dedim. Hemen bana dönüp, 'Bir dakika bekle' dedi ve canlı yayında röportaj veren oyuncunun konuşmasını kesti. Araya girip kameralara 'Bence bugün hakem harika bir maç çıkardı' dedi ve oradan uzaklaştı. Giderken de bana 'İşte şimdi oldu, artık bana bir borcun var' dedi ve gitti. Komik ve çılgın bir karakter..."