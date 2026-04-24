  • Jonathan Rowe paylaşılamıyor... Galatasaray'a transferde Premier Lig engeli!
Galatasaray'ın kanat transferindeki ilk hedeflerinden olan Jonathan Rowe'a İngiltere'den üç dişli rakip çıktı. Manchester United, Chelsea ve Aston Villa'nın takibe aldığı genç yıldız için Bologna, kapıyı 40 milyon eurodan açtı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 21:57 - Güncelleme:
Bologna, performansıyla dikkat çeken Jonathan Rowe'un bonservisini belirledi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa, Rowe ile ilgileniyor.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Bologna, önemli takımların radarında olan 22 yaşındaki futbolcusu için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Bologna, yaz transfer döneminde Jonathan Rowe'u 17 milyon euro bonservisle Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz kanat oyuncusu, Bologna forması altında çıktığı 38 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

