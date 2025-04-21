Jonathan Tah ayrılığı duyurdu!

Bayer Leverkusen, sezon sonunda takımın önemli isimlerinden biri olan Jonathan Tah'ı kaybedecek.

29 yaşındaki savunma oyuncusu, yaptığı açıklamada sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı.

BAYER LEVERKUSEN PERFORMANSI

2015'ten bu yana Bayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah, Alman ekibinde çıktığı 398 maçta 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

BARCELONA GÜNDEME GELDİ

Jonathan Tah için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'nın adı gündeme gelmiş ancak Alman futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bayer Leverkusen ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacak ve istediği kulübe bonservissiz imza atabilecek 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.