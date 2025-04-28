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Spor

Jonathan Tah için devler sıraya girdi

Sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Jonathan Tah ile ilgilenen kulüp sayısı artıyor. Son olarak İtalyan devi Inter'in listesini aldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Jonathan Tah için devler sıraya girdi
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Bayer Leverkusen'in başarılı savunmacısı Jonathan Tah, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Alman futbolcunun bu tercihi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Başta Inter olmak üzere birçok takım, 28 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor ve Tah'ı gelecek sezon için transfer listesine eklemiş durumda.

INTER TRANSFER REKABETİNE DAHİL

İtalyan devi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman stoper Jonathan Tah için harekete geçmeye hazırlanıyor. Savunma hattına güç katacağına inandıkları başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak isteyen Milano ekibi, transferde Barcelona ve bazı Premier Lig kulüplerinin de devrede olması nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Özellikle mali rekabetin artması, Inter yönetimini dikkatli adımlar atmaya zorluyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Leverkusen'de 46 maçta forma giyen yıldız stoper, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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