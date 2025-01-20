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Spor

Jonjo Shelvey, İngiltere'ye döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşmesini fesheden Jonjo Shelvey, İngiltere'ye döndü. İngiliz futbolcu, Championship ekiplerinden Burnley ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Jonjo Shelvey, İngiltere'ye döndü
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Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile geçen sezon adım atan Jonjo Shelvey'nin macerası kısa sürdü. İngiliz oyuncu sezon başında Eyüpspor'a imza atmıştı ancak 6 maçta forma giydi.

Shelvey devre arasında Eyüpspor ile yollarını ayırdı ve İngilter'ye döndü. 32 yaşındaki futbolcu, Championship'te mücadele eden Burnley ile sezon sonuna kadar kontrat imzaladı.

Kulüp kanalına konuşan Shelvey, "Burnley karşısında Turf Moor'da oynadığım her maç çok zorlu oldu. Ama artık bu takımın bir parçasıyım ve kulübü ilerletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burnley, Premier Lig'de ait." dedi.

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