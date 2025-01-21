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Spor

Jonjo Shelvey'in yeni adresi Burnley oldu

Çaykur Rizespor'dan sonra Eyüpspor'a transfer olan ve oradaki sözleşmesini fesheden Jonjo Shelvey'nin yeni adresi Burnley oldu.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 16:51 - Güncelleme:
Jonjo Shelvey'in yeni adresi Burnley oldu
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Süper Lig'de son olarak Eyüpspor forması giyen Jonjo Shelvey, İngiltere'ye geri döndü. Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maceraları sonrası 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Burnley, deneyimli orta saha ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Shelvey daha önce Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham formaları dagiymişti.

Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jonjo Shelvey, İstanbul ekibinde çok fazla şans bulamadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile de Shelvey'nin sözleşmesinin feshedildiği duyurulmuştu.

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