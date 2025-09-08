Jordan Clarkson, New York Knicks'i seçme sebebini açıkladı

New York Knicks'in yeni oyuncusu Jordan Clarkson, kararının arkasındaki en büyük etkenin Madison Square Garden atmosferi ve New York taraftarlarının tutkusu olduğunu söyledi.

New York Post'tan Stefan Bondy'ye konuşan Clarkson, Utah Jazz ile yaptığı buyout sonrası transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini belirtti:

"Açıkçası arena (MSG). Taraftarların enerjisini hissetmek. Kötü oynadığında seni acımasızca eleştiriyorlar ama iyi oynadığında da seni bağırlarına basıyorlar. Ben sadece bu enerjiyi hissetmek istedim. Ve Brunson ile Hart'la birlikte oynama fırsatı."

Clarkson, Wimbledon'da Carlos Alcaraz'ın maçını izlerken menajeri Rich Paul'un kendisine hangi takıma gitmek istediğini sorduğunu ve cevabının anında geldiğini söyledi:

"NEW YORK'A GİTMEK İSTİYORUM."

Bu yanıtın hemen ardından Knicks transferi tamamladı. Clarkson, 30 Haziran'daki buyout anlaşmasının ardından 7 Temmuz'da resmi olarak Knicks oyuncusu oldu.

Utah'ta beş sezon geçiren Clarkson, 2021'de Yılın Altıncı Adamı Ödülü kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 16.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Kariyerinde 753 maçta 16.0 sayı ortalaması bulunan Clarkson, Cleveland ve Utah ile önemli playoff deneyimleri de yaşadı. Knicks için bench'ten anında skor katkısı ve arka saha derinliği sağlayacak.