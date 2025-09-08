İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2663
  • EURO
    48,4467
  • ALTIN
    4801.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jordan Clarkson, New York Knicks'i seçme sebebini açıkladı
Spor

Jordan Clarkson, New York Knicks'i seçme sebebini açıkladı

NBA ekibi New York Knicks'e transfer olan Jordan Clarkson kararının ardından nedeni açıkladı.

HABER MERKEZİ8 Eylül 2025 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Jordan Clarkson, New York Knicks'i seçme sebebini açıkladı
ABONE OL

New York Knicks'in yeni oyuncusu Jordan Clarkson, kararının arkasındaki en büyük etkenin Madison Square Garden atmosferi ve New York taraftarlarının tutkusu olduğunu söyledi.

New York Post'tan Stefan Bondy'ye konuşan Clarkson, Utah Jazz ile yaptığı buyout sonrası transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini belirtti:

"Açıkçası arena (MSG). Taraftarların enerjisini hissetmek. Kötü oynadığında seni acımasızca eleştiriyorlar ama iyi oynadığında da seni bağırlarına basıyorlar. Ben sadece bu enerjiyi hissetmek istedim. Ve Brunson ile Hart'la birlikte oynama fırsatı."

Clarkson, Wimbledon'da Carlos Alcaraz'ın maçını izlerken menajeri Rich Paul'un kendisine hangi takıma gitmek istediğini sorduğunu ve cevabının anında geldiğini söyledi:

"NEW YORK'A GİTMEK İSTİYORUM."

Bu yanıtın hemen ardından Knicks transferi tamamladı. Clarkson, 30 Haziran'daki buyout anlaşmasının ardından 7 Temmuz'da resmi olarak Knicks oyuncusu oldu.

Utah'ta beş sezon geçiren Clarkson, 2021'de Yılın Altıncı Adamı Ödülü kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 16.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Kariyerinde 753 maçta 16.0 sayı ortalaması bulunan Clarkson, Cleveland ve Utah ile önemli playoff deneyimleri de yaşadı. Knicks için bench'ten anında skor katkısı ve arka saha derinliği sağlayacak.

  • New York Knicks
  • Jordan Clarkson
  • Madison Square Garden

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.