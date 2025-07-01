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Spor

Jordan Clarkson'ın yeni adresi New York Knicks

NBA ekibi Utah Jazz ile sözleşmesini fesheden Jordan Clarkson, New York Knicks ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 12:45 - Güncelleme:
Jordan Clarkson'ın yeni adresi New York Knicks
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Utah Jazz ile yollarını ayıran Jordan Clarkson, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre serbest kalmasının ardından New York Knicks ile anlaşmaya vardı.

Clarkson'ın Utah ile sözleşmesini pazartesi günü feshettiği ve yeni takımında bir şampiyonluk adayı aradığı belirtiliyordu.

New York Post'tan Stefan Bondy'nin aktardığına göre, Clarkson Knicks'e veteran minimum kontratla katılacak.

33 yaşındaki Clarkson, kontratının son yılında 14.3 milyon dolar kazanacaktı. 2019'da Cleveland Cavaliers'tan Utah'a transfer edilen Clarkson, Jazz formasıyla 342 maçta 17.5 sayı, 3.6 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları tutturdu.

2020-21 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Clarkson, ertesi yıl da bu ödülde dördüncü sırada yer almıştı. Geçtiğimiz sezonu ise 16.2 sayı ve %36.2 üçlük isabet oranıyla tamamladı.

Jazz, Clarkson'ın yanı sıra Johnny Juzang'ı serbest bıraktı ve Collin Sexton'ı Charlotte Hornets'a takas ederek genç oyunculara daha fazla süre açmayı hedefliyor.

  • Utah Jazz
  • Jordan Clarkson
  • New York Knicks

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