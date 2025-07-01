Jordan Clarkson'ın yeni adresi New York Knicks

Utah Jazz ile yollarını ayıran Jordan Clarkson, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre serbest kalmasının ardından New York Knicks ile anlaşmaya vardı.

Clarkson'ın Utah ile sözleşmesini pazartesi günü feshettiği ve yeni takımında bir şampiyonluk adayı aradığı belirtiliyordu.

New York Post'tan Stefan Bondy'nin aktardığına göre, Clarkson Knicks'e veteran minimum kontratla katılacak.

33 yaşındaki Clarkson, kontratının son yılında 14.3 milyon dolar kazanacaktı. 2019'da Cleveland Cavaliers'tan Utah'a transfer edilen Clarkson, Jazz formasıyla 342 maçta 17.5 sayı, 3.6 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları tutturdu.

2020-21 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Clarkson, ertesi yıl da bu ödülde dördüncü sırada yer almıştı. Geçtiğimiz sezonu ise 16.2 sayı ve %36.2 üçlük isabet oranıyla tamamladı.

Jazz, Clarkson'ın yanı sıra Johnny Juzang'ı serbest bıraktı ve Collin Sexton'ı Charlotte Hornets'a takas ederek genç oyunculara daha fazla süre açmayı hedefliyor.