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Spor

Jordan Henderson Ajax'a yakın

Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Jordan Henderson, Avrupa'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Hollanda ekiplerinden Ajax, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

17 Ocak 2024 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Jordan Henderson Ajax'a yakın
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Hollanda Eredivisie'de sezona istediği gibi başlayamayan ve bir ara lig sonunculuğuna kadar gerileyen Ajax kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

DENEYİMLİ YILDIZ YOLDA

Hollanda basınında çıkan son haberlere göre Ajax, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Jordan Henderson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Suudi Arabistan'a alışmakta zorluk çektiği için Al-Ettifaq'dan ayrılmak isteyen Jordan Henderson'unda, Ajax'tan gelen teklife sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

Ayrıca haberin detaylarında bonservis ve senelik ücret detayları yer almazken kontrat süresini 3 yıllık olacağı iddia edildi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ettifaq formasıyla 19 resmi maça çıkan Jordan Henderson bu karşılaşmalarda 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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