İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,124
  • EURO
    29,3043
  • ALTIN
    1647.28
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jordan Henderson, Arabistan ekibi Al Ittifaq ile anlaştı
Spor

Jordan Henderson, Arabistan ekibi Al Ittifaq ile anlaştı

Liverpool'un orta sahadaki yıldızı Jordan Henderson, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittifaq'ın yaptığı teklifi kabul etti. İki tarafında her konuda prensipte anlaştığı belirtildi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Jordan Henderson, Arabistan ekibi Al Ittifaq ile anlaştı
ABONE OL

2011 yılından bu yana Liverpool'un formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu Jordan Henderson yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıldız futbolcu Suudi Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittifaq'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti. İki tarafında her konuda prensipte anlaştığı belirtildi.

İngiliz futbolcunun Jurgen Kloop ile görüştüğü ve ayrılmak için izin aldığı da ifade edildi.

LIVERPOOL'UN BEKLENTİSİ 11 MİLYON EURO

Henderson ile anlaşmaya sağlayan Suudi ekibinin Liverpool ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı.

Liverpool'un Henderson için 11 milyon euro bonservis istediği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

İngiliz devinde geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmaya çıkan Henderson takımı adına 3 asistlik katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.