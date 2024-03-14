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Spor

Jordan Henderson: Suudi Arabistan'a giderek hata yaptım

Kış transfer döneminde Ajax'a transfer olan İngiliz oyuncu Jordan Henderson, Suudi Arabistan'daki günleri hakkında konuştu. İngiliz oyuncu, Suudi Arabistan macerasını hata olarak nitelendirdi.

14 Mart 2024 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Jordan Henderson: Suudi Arabistan'a giderek hata yaptım
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Kış transfer döneminde Ajax'a transfer olan İngiliz oyuncu Jordan Henderson, Suudi Arabistan'daki günleri hakkında konuştu.

Arabistan'dan ayrıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübel oyuncu, "Suudi Arabistan'a gidince şunu anladım ki benim damarlarımda 'futbol' akıyor. Oraya giderek bir hata yaptım, bana göre bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya geri dönüşü için konuşan Henderson, "Suudi Arabistan"dan sonra Avrupa'ya dönmek beni çok mutlu etti. Ajax'taki projeden ötürü çok mutluyum." dedi.

Sezon başında Liverpool'dan Al Ettifaq'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, devre arasında Al Ettifaq'dan ayrılıp Ajax'a transfer olmuştu.

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