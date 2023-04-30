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Spor

Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi

THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci haftasının en değerli oyuncusu Monaco'da forma giyen Jordan Loyd seçildi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi
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Fransa ekibi Monaco forması giyen ABD'li basketbolcusu Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi ikinci maçında 36 ile kariyerinin en yüksek verimlilik puanına ulaşan Loyd, ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Jordan Loyd, takımının konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 86-74 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladığı karşılaşmayı kariyer rekoru 33 sayıyla tamamladı. 29 yaşındaki oyuncu, mücadelede 2'şer ribaunt, asist ve top çalma da kaydetti.

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