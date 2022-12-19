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Spor

Jordan Poole'dan kariyer rekoru

Jordan Poole'un 43 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 126-110 yendi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
Jordan Poole'dan kariyer rekoru
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 126-110 yenerek 31. maçında 15. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Jordan Poole, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Draymond Green 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 17 sayı, 7 ribaunt, JaMychal Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kevon Looney ise 11 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Raptors'ta Pascal Siakam 27 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Fred VanVleet 22 sayı, 8 asist, Scottie Barnes 17 sayı, 5 ribaunt, Malachi Flynn 16 sayı, 6 ribaunt, Chris Boucher 11 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

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