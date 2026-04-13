  Jordan'dan bu yana bir ilk: Cooper Flagg tarihe geçti
Jordan'dan bu yana bir ilk: Cooper Flagg tarihe geçti

NBA'de 40 yıl sonra bir çaylak oyuncu Cooper Flagg, takımının sayı, ribaund, asist ve top çalma kategorilerinin tamamında liderliği ele geçirerek tarihe adını yazdırdı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Denver Nuggets yıldızı Cooper Flagg, takımla geçirdiği çaylak sezonunda tarihi bir başarıya imza atarak, NBA tarihinde Michael Jordan'dan bu yana bir takımın sayı, ribaund, asist ve top çalma kategorilerinin tamamında lider olan ilk çaylak oyuncu oldu.

Bu başarıyı daha önce yalnızca Jordan, 1984-85 sezonunda Chicago Bulls forması giyerken gerçekleştirmişti.

Flagg, sezonun son maçında Chicago Bulls karşısında alınan 149-128'lik galibiyet sırasında sol ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ancak bu talihsiz sakatlığa rağmen çaylak sezonunu tarihi bir başarıyla tamamladı.

70 maçta forma giyen genç yıldız; 21.0 sayı, 6.7 ribaund, 4.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla Mavericks kadrosunun tüm ana istatistik kategorilerinde lideri oldu.

Her ne kadar Flagg ve Mavericks bu sezon playoff yarışında ciddi bir iddia ortaya koyamamış olsa da, Dallas cephesinde gelecek adına büyük bir umut söz konusu.

Sağlıklı bir Kyrie Irving ve yaklaşan draftta elde edilebilecek potansiyel bir üst sıra seçimiyle birlikte, Mavericks'in önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir performans ortaya koyması bekleniyor.

