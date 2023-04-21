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Spor

Jordi Alba'dan Lionel Messi açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Jordi Alba, Lionel Messi'nin Katalan ekibine dönüş ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2023 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Jordi Alba'dan Lionel Messi açıklaması
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Barcelona'nın İspanyol sol beki Jordi Alba, Lionel Messi'nin Katalan ekibine dönmesi gerektiğini söyledi.

Jordi Alba yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönerse mükemmel olur. Lionel sahada en iyi anlaştığım oyunculardan biri." dedi.

Messi'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Jordi, "Bu Leo'nun kararı. Dürüst olmak gerekirse Messi'yle bu konu hakkında hiç konuşmadık ama onu Barcelona'nın dışında bir takımda oynadığını görmek her zaman garip geliyor." açıklamasını yaptı.

LAPORTA'TAN MESSI CEVABI!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yarattı.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 35 resmi maçta 20 gol 18 asist kaydetti.

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