İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,851
  • EURO
    50,7504
  • ALTIN
    6189.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Atletico'ya Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye
Spor

Jorge Atletico'ya Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Alexander Sörloth. Kaio Jorge'yi gündemine alan Atletico Madrid, Sörloth'un ayrılığına sıcak bakıyor. Kaio Jorge transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin transferde işi kolaylaşacak. İşte detaylar...

AKŞAM24 Aralık 2025 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
Jorge Atletico'ya Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye
ABONE OL

Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin performansından, Jhon Duran'ın ise istikrarsızlığından memnun olmayan Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna net bir golcü transferi yapmak istiyor. Bu bağlamda Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski gibi yıldız isimleri gündemine almıştı. Lewa'nın Barcelona'dan ayrılmayacağı kesinleşince, listede en ciddi aday Sörloth olarak belirdi. Hücum hattını gençleştirmek isteyen Atletico Madrid de Norveçli santrforun ayrılığına sıcak bakıyor.

BREZİLYA'NIN EN İYİLERİNDEN

Madrid temsilcisi, 30'luk forveti iyi bir fiyata satarak, Cruzeiro forması giyen Kaio Jorge'yi transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki golcü bu sezon forma giydiği 46 karşılaşmada 26 gol ve 9 asist kaydetmeyi başardı. Jorge, Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Bu transferin gerçekleşmesi için tek şart ise Alexander Sörloth ile yolların ayrılması. Atletico Madrid, Norveçli futbolcunun ocak ayında ayrılmasına izin verecek. Ancak İspanyol ekibinin 35 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Bu fiyatta ise indirime gideceği belirtildi.

EN-NESYRİ İLE YOLLAR AYRILACAK

Eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise 2026 Dünya Kupası'na en iyi formuyla girmek için, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu sezon 22 maçta süre alan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. Fenerbahçe, En-Nesyri ile yollarını ayırarak, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Sörloth'un kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028 yılında sona erecek. Tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.