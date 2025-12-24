Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin performansından, Jhon Duran'ın ise istikrarsızlığından memnun olmayan Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna net bir golcü transferi yapmak istiyor. Bu bağlamda Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski gibi yıldız isimleri gündemine almıştı. Lewa'nın Barcelona'dan ayrılmayacağı kesinleşince, listede en ciddi aday Sörloth olarak belirdi. Hücum hattını gençleştirmek isteyen Atletico Madrid de Norveçli santrforun ayrılığına sıcak bakıyor.

BREZİLYA'NIN EN İYİLERİNDEN

Madrid temsilcisi, 30'luk forveti iyi bir fiyata satarak, Cruzeiro forması giyen Kaio Jorge'yi transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki golcü bu sezon forma giydiği 46 karşılaşmada 26 gol ve 9 asist kaydetmeyi başardı. Jorge, Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Bu transferin gerçekleşmesi için tek şart ise Alexander Sörloth ile yolların ayrılması. Atletico Madrid, Norveçli futbolcunun ocak ayında ayrılmasına izin verecek. Ancak İspanyol ekibinin 35 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Bu fiyatta ise indirime gideceği belirtildi.

EN-NESYRİ İLE YOLLAR AYRILACAK

Eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise 2026 Dünya Kupası'na en iyi formuyla girmek için, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu sezon 22 maçta süre alan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. Fenerbahçe, En-Nesyri ile yollarını ayırarak, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Sörloth'un kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028 yılında sona erecek. Tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.