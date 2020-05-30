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Spor

Jorge Carrascal için River Plate 20 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın yakından takip ettiği genç 10 numara Jorge Carrascal için River Plate 20 milyon dolar talep etti.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:32 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:32
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İtalyan medyasındaki haberlere göre; Beşiktaş'ın istediği River Plate'li genç orta saha Jorge Carrascal için İtalyan kulübü Fiorentina tekrar harekete geçti. Daha önce de oyuncu için iki kulübün çeşitli görüşmeler yaptığı biliniyor ancak 22 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübü bu kez Floransa ekibinden tam 20 milyon dolar talep etti.

10 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Juventus'un da listesinde bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Arjantinlilerin bu fiyatın aşağısına inmek istemedikleri belirtildi. Kolombiyalı Carrascal bu sezon çıktığı toplam 10 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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