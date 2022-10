Jorge Jesus: 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazanılan AEK Larnaca karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın sözleri:

"SAVUNMADA GÜVENLİ OYUN SERGİLEDİK"

"Kazanmak önemliydi. Bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştırdı. İyi bir maç çıkardık, 2-0 kazandık, savunmada güvenli bir oyun sergiledik."

"4-5 OLABİLİRDİ"

"Bugün 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi. Çok pozisyon ürettik. Bu da takımım için iyi bir sinyal. Takımım şu an çok özgüvenli. Sahada maçın tamamında her şeyi en iyi şekilde sergilediler. Harika bir oyun oynadılar. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerimize ulaşmak için her defasında daha iyi olmayı umuyoruz."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA AYNIYDI"

"Aslında biz Beşiktaş maçında da savunmada 3'lü değil 4'lü oynamıştık. Maç içinde değişkenlik olabiliyor. Top bizde olduğunda arkada 3 oyuncumuz oluyor. Top bizde değilken savunmayı 4'lüyoruz. Beşiktaş maçında da, bu maçta da böyle oldu."

"HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK"

"Oyuncularım her antrenmanda, her maçta yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor. Çalışıyoruz, her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz hiçbir şey kazanmadık"

"UZUN BİR YOL VAR"

"Hedeflerimize ulaşabilmemiz için önümüzde hala uzun bir yol var. Ancak, takımımın performansından ötürü mutluyum. Onların kaliteli oyundan aldığı keyfi ve taraftarları mutlu etmelerinden ötürü gururluyum. Taraftarın bugün stadyumdan mutlu ve memnun ayrıldılar. Bunun için çalışıyoruz."