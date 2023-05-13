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Spor

Jorge Jesus: 8 yıllık hasreti bitirmek üzereyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Jorge Jesus: 8 yıllık hasreti bitirmek üzereyiz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi ile sezona devam eden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda idmandan görüntülere yer veren Jesus açıklamada, "Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa orucunu bozmanın eşiğine geldik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

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