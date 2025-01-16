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Spor

Jorge Jesus açıkladı! Neymar'a kötü haber

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Neymar'ı lig kadrosuna kaydetmeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 23:39 - Güncelleme:
Jorge Jesus açıkladı! Neymar'a kötü haber
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Al Hilal, Neymar'ı lig kadrosuna eklemeyecek. Suudi Arabistan ekibinin Neymar ile ilgili kararını teknik direktör Jorge Jesus açıkladı.

Al Fateh ile oynanan maçın ardından konuşan Jesus, "Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar, artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor. Maalesef işler onun için zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Özellikle MLS ekipleriyle adı geçen Neymar'ın Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER REKORU HALA ONDA

Paris Saint-Germain'den 2023 yılında Al Hilal'e transferi sonrası sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve istediği performansı ortaya koyamayan Neymar, hala en pahalı transfer rekorunu elinde bulunduruyor.

32 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e imza atmıştı. Neymar, bu bedelle hala en pahalı transferler listesinde zirvede yer aıyor.

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