İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus: Al Hilal'deki projem bitmedi
Spor

Jorge Jesus: Al Hilal'deki projem bitmedi

Al Hilal ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve sözleşme sezon sonu itibarıyla son bulan Jorge Jesus, 'Buradaki projem henüz bitmedi.' dedi.

12 Mayıs 2024 Pazar 15:06 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Al Hilal'deki projem bitmedi
ABONE OL

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımıyla şampiyonluk zaferi yaşamasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Al Hilal'deki projem henüz bitmedi" diyen Jesus, takımda kalma sinyali verdi. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi biten Portekizli teknik adam, yeni kontrat konusunda "Bu konu henüz kesin karara bağlanmadı." ifadelerini kullandı.

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan ettiklerini hatırlatan Jesus, "Bu şampiyonlukta doğrudan katkıda bulunan tüm oyunculardan bahsetmeliyiz. Harika bir sezon geçirdik. Şu ana kadar ligde hiç maç kaybetmedik. Al Hilal hem savunmada hem de hücumda en güçlü takım." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.