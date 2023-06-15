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Spor

Jorge Jesus: Ali Koç'a minnettarım

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Deneyimli teknik direktör haberde yazılanların yalan olduğunu belirtti.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Ali Koç'a minnettarım
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Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, yazılı basında Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair "Bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Ali Koç, ailem ve benim için yaptıkların için sana çok minnettarım" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, kendisinin Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu. Jesus, yazılı basında yer alan haberi yalanlayarak, "Fenerbahçe'deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç'tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğumda oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç benim ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

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