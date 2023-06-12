Jorge Jesus, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi.

"PORTEKİZ'E GİDECEĞİM"

Portekizli teknik adam, "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, "İki rakibimizden, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 15 maç fazla yaptık. Aldığımız puanlarla hem Fenerbahçe'nin hem Türkiye'nin yerini iyileştirdik. Sezonun tamamen parlak bitmesi için ligi de kazanmamız gerekiyordu. Ancak, kupayı aldık. Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık. Kupayı kazanan Sevilla'ya elendik." sözlerini sarf etti.

"F.BAHÇE'NİN RENKLERİNİ SON KEZ SAVUNDUM"

Fenerbahçe'de son maçı olduğunu yineleyen deneyimli teknik direktör, "Fenerbahçe renklerini savunduğum son maçımdı bugün. Başkanımıza, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Kendime yeni maceralar arayacağım." dedi.

Taraftara teşekkür eden Jesus, "Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Türkiye Ligi yarışmacı, güçlü, çekişmeli bir lig. Türkiye Kupası da çok zorlu bir turnuva. Oldukça zor oldu kupayı kazanmak. Taraftarlarımıza da teşekkürler. Her zaman bana sevgi gösterdiler." açıklamasında bulundu.

Jesus, ayrıca, "Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bunu başardım." dedi.

"BAŞKANIMIZA SÖYLEMİŞTİM"

Ayrılık kararını daha önce başkan Ali Koç'a ilettiğini söyleyen Jorge Jesus, "Başkanımıza veda edeceğimi birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içerisinde olması için kendisine bilgi vermiştim. Bu kararı alalı bir süre oluyor, burada olmaktan çok keyif aldım. Türk halkı, sevgi dolu bir halk. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim. Beklemek istiyorum, hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim bunu göreceğim." ifadelerini kullandı.