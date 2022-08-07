Jorge Jesus, Attila Szalai için kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından Attila Szalai'nin geleceği belli oluyor.

Akşam'ın haberine göre; Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe'de Attila Szalai için de kulübe çok sayıda teklif geliyor. Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın yıldız stoper için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Ancak Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, onun satışına karşı çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kim Min-Jae sonrasında Szalai'nin ayrılmasını istemedi. Ancak bu sezon sonunda gelebilecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınabilir. Szalai şu anda takımda kalmış gibi görünüyor.