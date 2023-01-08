Jorge Jesus: Bu sonucun sorumlusu benim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri:

"ŞAMPİYON BELLİ OLMADI"

"Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. İlk 15 dakikada 3 pozisoyn yakaladık. Galatasaray, seken toptan golü bulduk. İkinci yarıda iyi başladık ama kırmızı kart ve 2. golden sonra işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı."

"SORUMLUSU BENİM!"

"Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim."

"BAŞKANIMIZ, BANA İNANIYOR"

"Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değiliz. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim."

"TRANSFERİ KONUŞMAK ÖNEMSİZ"

"Transferi konuşmak şu an önemli değil. Daha önümüzde maçlar var."

"LİGİN EN İYİSİYDİK AMA..."

"Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim."