Jorge Jesus: Bugün bize galibiyeti getiren Altay Bayındır'dı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları:

"TAKIM ÇOK SAVAŞTI"

"Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada."

"ÇOK ÖZGÜVENLİYDİK"

"Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik."

"SAHADA DA ÜSTÜNDÜK"

"İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım. Başakşehir'e karşı kazanmak kolay değil."

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

"Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük. Bize her zaman inanıyorlar. Galip gelmemizde yardımcı oldular. Taraftarlarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum."

"GALİBİYETİ BİZE ALTAY GETİRDİ"

"Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli. Oyuncular her zaman her şeyi iyi yapamayabilirler. İyi olmadıkları zaman sevgi göstermek önemli. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre farkı yaratan şey, işler kötü giderken yanlarında olmaktır. Oyuncular hata yapar, bu normaldir. Çünkü bu PlayStation değil. Oyuncu hata yapınca da taraftarlar yanında olmalı."

"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

"Perşembe gecesi, bana göre grubun en iyi takımı olan Rennes'e karşı oynayacağız. Grubu birinci sırada bitirmek için yarışacağız. Gruptan çıkmayı garantiledik ama 1'inci bitirmek önemli. Biz hedefimize ulaştık gruptan çıkarak. Ancak, birincilik ideal senaryodur. Rennes'i yenmek için elimizden geleni yapacağız."

SÖZLEŞME CEVABI

"Mayıs sonuna kadar sözleşmem var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."