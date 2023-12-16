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Spor

Jorge Jesus: Çalıştığım 3 takımı özlüyorum

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapmış olan Jorge Jesus, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2023 Cumartesi 21:00 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Çalıştığım 3 takımı özlüyorum
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Al Hilal'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, çarpıcı itiraflar yaptı.

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Şu anda Porto'nun başına geçme ihtimalim çok zor. Dünyanın en yüksek maaşlı antrenörlerinden biriyim. Portekiz'e dönme ihtimalim şu anda yok. Tabii ki futbolda ne olur bilinmez. Sportif başarılara baktığımız zaman önümüzdeki iki yıl kesinlikle Portekiz dışında kalacağım." dedi.

"HER ZAMAN BÜYÜK DÜŞÜNMELERİ GEREKİYOR"

Jorge Jesus, "Portekiz'deki neredeyse bütün maçları izliyorum. Portekiz futboluyla ilgileniyorum, buranın futbolunda kalite var. Portekiz futbolunun gelişimine, tutkusuna, dengesine ve refahına pek elverişli olmayan durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bazen oyuncularıma da sözlüyorum, 10 milyon nüfuslu bir ülke olmamıza rağmen dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ne çıkan takımlarımız var. Her zaman büyük düşünmeleri gerekiyor. Kulüp yöneticileri büyük düşünüyor. Avrupa'da büyük takımda oynayan birçok futbolcumuz var. Bu şekilde hayatta kalıyoruz. Bugün geldiğim noktada Portekiz takımlarına ve futboluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE ÇALIŞTIĞIM 3 TAKIMI DA ÖZLÜYORUM"

Portekiz'in önemli kulüpleriyle ilgili değerlendirme yapan Jesus, "Benfica, Sporting ve Braga'yı çalıştırdım. Sadece Porto'yu çalıştırmadım. Braga çok iyi bir sezon geçiriyor. Şu anda ülkenin en iyi 3 takımından biri haline geldi. 3 kulübün de büyük bir taraftar kitlesi var. Şu anda lig dengeli gidiyor. Kimin daha iyi oynadığını söylemeyeceğim. Dört takıma da bol şans diliyorum. Özellikle çalıştığım 3 takımı da özlüyorum. Braga, Benfica, Sporting gibi takımları her zaman özlersiniz. Onlara başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

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