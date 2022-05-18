Jorge Jesus cephesinden Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig 'de neredeyse Devler Ligi biletini elde eden ve gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör belirsizliğine son vermek için çalışmalarını sürdürürken, Sarı-Lacivertli ekibin takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınına konuşan Jorge Jesus'un avukatı Luís Miguel Henrique, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi değerlendirdiğini doğrulayarak, "Fenerbahçe başkanı, Jorge Jesus ile kimya ve empati kurmayı başarıyor. Daha konuşulacak çok şey var ama bir davet olduğu ve Jorge'nin spor projesini daha iyi anlama arzusu olduğu doğru. Şu anda konuşamayacağım, tartışılması gereken başka ayrıntılar da var." sözlerini dile getirdi.

"GÜNEY AMERİKA TAKIMLARINDAN İKİ TEKLİF ALDI"



Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan da teklifler aldığını belirten Henrique, "Biri Şili olmak üzere Güney Amerika'dan iki takımdan teklif geldi. Ancak Jesus hiçbir zaman milli takım teknik direktörü olmadı. Fenerbahçe şampiyonluklar için mücadele eden, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım. Onun günlük çalışmaya ihtiyacı var, bunun için yaşıyor. Brezilya takımı, kendisinin de itiraf ettiği gibi bir istisna." dedi.

FLAMENGO İDDİASI

Daha önce kararını vermek için 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini ifade eden Jorge Jesus'un, geçtiğimiz günlerde bekleme süresini Flamengo için Haziran ayının başına kadar uzattığı iddia edilmişti.

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.