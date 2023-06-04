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Spor

Jorge Jesus: Derbiyi kazanmak için oynayacağız

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu

4 Haziran 2023 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Derbiyi kazanmak için oynayacağız
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Motive şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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