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Spor

Jorge Jesus: Enner Valencia'nınki karmaşık bir sakatlık

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2022 Salı 19:43 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Enner Valencia'nınki karmaşık bir sakatlık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Hatayspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Liderliği kaybetmeleri hakkında konuşan Jesus, "Bütün maçlar önemlidir! Lider olduğunuz zaman pozisyonunuzu korumak, lider olmadığınız zamanda da liderliği geri almak önemlidir. Ligde çok maç var daha. Bu dönemde kimse şampiyon olmuyor. En üst sırada olmak istiyoruz, bugün de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer maçları bekleyeceğiz. Önemli olan kendi işimizi yapmamız." dedi.

"VALENCIA'NINKİ KARMAŞIK BİR SAKATLIK"

Enner Valencia'nın sakatlığına değinen Jesus, "Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki diz sakatlığı nüksetti. Karmaşık bir sakatlık. En kısa sürede toparlanması için çalışıyoruz. Takımımızın ve ligimizin golcü. Takımızdaki diğer forvetlerden daha farklı özelliklere sahip, önemli bir oyuncu." diyerek sözlerini noktaladı.

Enner Valencia, dizinde yaşadığı ağrı sebebiyle Hatayspor maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

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